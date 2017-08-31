Рыбинск, Ярославская область, 31 августа, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Жителей Рыбинска приглашают принять участие в обсуждении нормативных затрат на обеспечение функций городской администрации и подведомственных ей учреждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Казенные сотовые телефоны не должны дорого стоить

Речь идет о предельной стоимости сотовых телефонов, которые закупаются из бюджетных средств для пользования сотрудников администрации, а также оплачиваемых расходах на сотовую связь.

«В соответствии с законодательством для заказчиков установлена обязанность установить нормативы по цене и количеству тех или иных товаров. Проектом постановления, которое мы выносим на обсуждение, предполагаются изменения, согласно которым уменьшены нормативы по стоимости телефонов. Если в 2016 году для должностей руководящего состава была установлена стоимость в 15 тысяч рублей, то теперь эта цифра снижена до 10 тысяч рублей» — поясняют в отделе развития контрактных отношений администрации города Рыбинска.

Иными словами, теперь в случае необходимости городская администрация может купить телефоны для своих сотрудников не дороже 10 тысяч рублей.

Еще одно изменение касается оплаты расходов на сотовую связь. Если раньше это происходило по факту, то есть согласно предоставленным чиновниками отчетным документам, то теперь установлен предел — 2000 рублей в год. Превышать его госслужащие не имеют права.

Общественное обсуждение нормативных затрат на обеспечение функций муниципального органа состоится на официальном сайте городской администрации в разделе «Форум».

«Если у жителей возникают какие-то вопросы или комментарии, они оставляют их и мы отвечаем или разъясняем эту позицию положения законодательства» — пояснили в администрации.

Впрочем, там добавили, что руководящий состав все же пользуется собственными сотовыми телефонами, закупок аппаратов в последнее время не производилось. Но, если такая потребность все же возникнет, сотовые придется закупать в бюджетных вариантах.