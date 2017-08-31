Владивосток, 31 августа, 2017, 11:59 — ИА Регнум. На XV Международном кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке покажут фильмы Андрея Кончаловского «Сибириада» и «Романс о влюбленных» с тифлокомментариями. Показы устраивает благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» для более полного восприятия картин людьми со зрительными патологиями.

Пресс-служба XV Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» Листовки XV Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Подобные показы пройдут во Владивостоке впервые. С помощью наушников слабовидящие люди услышат комментарии, которые помогут понять им то, что происходит на экране. Комментирование будет осуществлять тифлокомментатор высшей категории Мария Антонова.

Пресс-служба XV Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» XV Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Директор фонда Мария Красникова отметила, что адаптация кинопоказов для людей с нарушениями зрения является частью программы «Особый взгляд». В этом году при поддержке фонда с помощью технологии тифлокомментария были адаптированы около десяти театральных постановок и отечественных фильмов, среди которых последний фильм Андрея Кончаловского «Рай».

Показ пройдет в рамках ретроспективы фильмов Кончаловского, посвященной юбилею режиссера. Для посетителей будут устроены творческие встречи с актерами, кинокритиками и другими деятелями искусства, так или иначе связанными с Кончаловским. Владимир Конкин, сыгравший в «Романсе о влюбленных», представит ленту перед показом.