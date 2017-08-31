Кинофестиваль, для людей с ограниченным зрением
Владивосток, 31 августа, 2017, 11:59 — ИА Регнум. На XV Международном кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке покажут фильмы Андрея Кончаловского «Сибириада» и «Романс о влюбленных» с тифлокомментариями. Показы устраивает благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» для более полного восприятия картин людьми со зрительными патологиями.
Подобные показы пройдут во Владивостоке впервые. С помощью наушников слабовидящие люди услышат комментарии, которые помогут понять им то, что происходит на экране. Комментирование будет осуществлять тифлокомментатор высшей категории Мария Антонова.
Директор фонда Мария Красникова отметила, что адаптация кинопоказов для людей с нарушениями зрения является частью программы «Особый взгляд». В этом году при поддержке фонда с помощью технологии тифлокомментария были адаптированы около десяти театральных постановок и отечественных фильмов, среди которых последний фильм Андрея Кончаловского «Рай».
Показ пройдет в рамках ретроспективы фильмов Кончаловского, посвященной юбилею режиссера. Для посетителей будут устроены творческие встречи с актерами, кинокритиками и другими деятелями искусства, так или иначе связанными с Кончаловским. Владимир Конкин, сыгравший в «Романсе о влюбленных», представит ленту перед показом.