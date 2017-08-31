Вашингтон, 31 августа, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс уступил первое место в рейтинге богатейших людей мира основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге. Об этом сообщает журнал Forbes.

World Economic Forum Билл Гейтс

Отмечается, что 29 августа котировки акций Inditex резко выросли, что и обусловило смену позиций в рейтинге. По оценкам издания, состояние текстильного магната составляет $85 млрд, что на $200 млн больше, чем у Гейтса.

Ортега уже поднимался на вершину рейтинга Forbes в октябре 2015 года, однако тогда Гейтс вернул себе первенство в течение суток. Ситуация повторилась и через год, в сентябре 2016 года.

В 2017 году Билл Гейтс уступал первое место в рейтинге основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу. Состояние последнего в августе уменьшилось на $4 млрд, а состояние Гейтса — на $4,6 млрд.

Что касается Гейтса, именно такова стоимость 64 млн акций, которые он передал на благотворительные цели. При этом осталось тайной, кому именно предназначалось столь крупное пожертвование.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа журнал Forbes опубликовал список богатейших российских семей. Возглавил его клан Гуцериевых с состоянием $9,91 млрд. Вторую и третью строчку заняли семья Ротенбергов ($4,2 млрд) и братья Ананьевы ($2,7 млрд).

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