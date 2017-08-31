Пермь, 31 августа, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В пермской гимназии №11 им. С.П. Дягилева 30 августа прошел круглый стол, посвященный вопросам единства российской истории и нападкам на руководство образовательного учреждения в связи с размещением на его стене баннера с портретом И.В. Сталина, мероприятие посетил корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Попов ИА Красная Весна Игорь Тюленев и Раиса Зобачева

В круглом столе приняли участие представители общественных организаций и политических партий, деятели культуры и искусства, работники системы образования и науки, журналисты.

Виталий Попов ИА Красная Весна Раиса Зобачева

Раиса Дмитриевна Зобачева, являющаяся бессменным руководителем гимназии на протяжении десятков лет, рассказала собравшимся, что баннер, по поводу которого развернулась дискуссия, появился на стенах образовательного учреждения в результате подготовки к началу нового учебного года. В основу идеи создания подобного плаката лег всероссийский проект «Имя России», проведенный в 2008 году телеканалом «Россия». В рамках этого проекта гражданам РФ было предложено выбрать наиболее значимые исторические фигуры, связанные с российской историей. В голосовании принимали участие пользователи интернет, телезрители и радиослушатели. Его результаты были оглашены в 2008 году, тогда же была выпущена соответствующая книга, на обложке которой были размещены портреты различных российских исторических деятелей. На книге тогда разместили и портрет И.В. Сталина. Руководство школы решило развить эту идею и поместило на свой плакат не только портреты значимых лиц российской истории, но и изображения людей, сыгравших важную роль в истории пермского края.

«Какое дело моё судить? Вот народ проголосовал, вот проект всероссийский», — пояснила директор гимназии.

«Как можно что-то изменить в истории? Её надо понять, какая бы она ни была. Каждый обязан роду и родине, тем энергетикам, которые тебя питают и делают тебя и россиянином и человеком».

Виталий Попов ИА Красная Весна Круглый стол в Дягилевской гимназии

Илья Роготнев — кандидат филологических наук, доцент ПГНИУ и секретарь общественного совета при министерстве культуры Пермского края высказал мнение, что люди, которые затеяли скандал по поводу размещенного баннера, попросту не понимают, какую тяжелую ношу взваливают на себя работники системы образования перед началом учебного года. Не понимают, что подобный шум и беспочвенная травля очень мешают в их работе.

С его точки зрения, те, кто развел истерику по поводу плаката, демонстрируют какие-то личные амбиции и семейные травмы, в то время как необходимо разделять подобные травмы и проблему единства истории, которую пытается решать образовательное учреждение, выстраивая свою систему и образовательную среду.

«Люди, которые это начали в социальных сетях, я как филолог говорю, действительно оскорбили педагогический состав школы. Потому что первый пост в социальной сети Facebook заканчивался ругательством. После этого те же самые люди написали открытое письмо, в котором требовали уважения к себе, без каких-либо извинений. Изначально все строится на языке хамства», — отметил Роготнев.

«Было сказано, что поскольку здесь размещен Сталин, а под Сталиным есть слово «понимаем», то будто бы человек, который этот баннер разместил, предлагает оправдать сталинские репрессии и репрессии невинных людей. Как можно это так прочитать? Как филолог говорю — это абсолютно неграмотно, это какое-то параноидальное чтение».

По мнению ученого, сегодня каждое написанное слово воспринимается порой как направленное лично к человеку, что похоже на проявление психоза как современного социального явления, в рамках которого, кроме «я», ничего нет. Его удивляет, что люди, начавшие скандал, рекламируют себя и предлагают обсуждать только себя, в то время как их социальный капитал по сравнению с гимназией им. Дягилева просто ничтожен.

Илья Роготнев считает, что баннер не оскорбляет ничьих чувств, наоборот — всё написанное в адрес школы и её сотрудников инициаторами скандала является оскорбительным, оно также является поводом для подачи судебных исков. С его точки зрения сотворилось настоящее бесчестье и беззаконие, которому стали подпевать пермские СМИ.

«Баннер вызывает негативные эмоции у некоего меньшинства, это меньшинство прямо пишет: «Но мы — достойные люди», а Вы, Раиса Дмитриевна, я почти цитирую — «связались с людьми недостойными». Что это такое? Есть недостойное большинство и есть высокодостойное меньшинство, это — язык апартеида. Мы живем в ситуации, когда некое меньшинство навязывает нам социокультурный апартеид», — пояснил ученый.

Поэт Игорь Тюленев, занимающий пост секретаря Союза писателей России и являющийся председателем пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия», напомнил собравшимся слова президента РФ Владимира Путина о том, что нельзя излишне демонизировать образ Сталина, поскольку это бьет по СССР и по России. Он указал на то, что за прошедшие 64 года со смерти И.В. Сталина кампании по его дискредитации организовывали четыре раза, но в результате его фигура стала лишь более популярной.

«Это историческая личность, никуда от этого не денешься», — пояснил поэт.

Тюленев обратил внимание собравшихся на тот факт, что новости по поводу раздутого скандала с баннером стали подхватывать не только ангажированные местные СМИ, но и западные, такие как «Радио свободы» и прочие, он сам насчитал порядка двадцати зарубежных сайтов, которые про это написали.

По мнению Тюленева, те, кто развязал скандал и травлю директора гимназии, являются маргиналами и недостойны внимания. Он противопоставил им российских поэтов XX века, которые в своих стихах положительно высказывались об И.В. Сталине, таких как Борис Пастернак, Александр Вертинский и Анна Ахматова.

Виталий Попов ИА Красная Весна Игорь Гладнев

Игорь Гладнев — руководитель пермского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Пермского края отметил, что гимназия им. Дягилева стала особой благодаря усилиям Зобачевой Р.Д., в ней дети погружаются в особую образовательную среду.

«Они получают тот самый навык, когда оценка факта, оценка события непременно и обязательно учитывает общий контекст», — пояснил Гладнев.

По его мнению, ситуация, когда подобной травле подвергается заслуженный учитель РФ, которого в качестве лучшего примера показывали пять губернаторов подряд — является беспрецедентной и та сила, которая начала подобную травлю, стоит против того, чем занимается и чему служит Раиса Дмитриевна.

«Да что, кто-то из этих людей не понимает, кто такая Зобачева? Все прекрасно понимают. Мы должны себе отдавать отчет, что в данном случае мы высказываемся по поводу той традиции и того комплексного, взвешенного и продуманного подхода, благодаря которому общественное настроение присутствует как неотъемлемая часть в нашей образовательной среде», — сказал глава пермского отделения РВИО.

Виталий Попов ИА Красная Весна Михаил Суслов

Михаил Суслов — доктор исторических наук, профессор кафедры общей отечественной истории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) назвал поступок директора гимназии им. Дягилева подвигом, который получил резонанс и в России, и в мире.

«Суть и смысл этого поступка состоит в том, что она показала Перми, России и миру, как надо относиться к истории. Уважительно надо относиться», — подчеркнул Суслов.

Профессор отметил, что на плакате, помимо портрета И.В. Сталина, изображены фигуры Николая II и Столыпина, которые также имеют неоднозначную историческую оценку. Однако они тоже являются частью российской истории.

По мнению ученого, главной ценностью для русского народа всегда было государство, потому что нашему народу не повезло с его месторасположением, оно было открыто с трех сторон, и только сильная власть могла его защитить. Он подчеркнул, что те, кто сегодня нападают на И.В. Сталина — нападают на государство, они не хотят, чтобы Россия была сильным государством.

«Когда в Перми появился баннер, где изображен Сталин, это акт мужества человека, это упрек всем пермякам, которые не понимают, что сегодня над Россией нависла новая угроза», — подчеркнул историк.

Михаил Суслов в качестве примера привел учебник истории для десятого класса школ западной Германии, изданный еще в 80-х годах. В книге изображены парадные портреты различных исторических фигур, в том числе — портрет Адольфа Гитлера. Несмотря на то, что Германия проходила денацификацию, его фигура была отражена в учебниках, поскольку является частью истории. Также там размещены парадные портреты Николая II, Ленина и Сталина.

Виталий Попов ИА Красная Весна Равиль Исмагилов

В поддержку гимназии и её руководства высказался председатель пермского отделения Союза художников России Равиль Исмагилов, сообщив собравшимся, что гордится тем, что когда-то сам в течение восьми лет учился в стенах этого учебного заведения. Он отметил, что 11-я гимназия находится в очень хороших отношениях с пермскими художниками, в ней размещено много их произведений.

«Я горжусь тобой и считаю — все, что ты сделала — великолепно, я за», — сказал Исмагилов, обращаясь к директору гимназии.

Главный редактор газеты «Суть времени — Пермь» Сергей Вилисов выступил с докладом, в рамках которого показал выборку высказываний противников плаката в соцсети Facebook, которая демонстрирует уровень их общения. Он указал на то, что сам инициатор скандала Мальцев в ответ на критику оппонентов не стеснялся отправлять в их адрес матерные выражения. Аналогичным образом поступали и другие участники дискуссии, выступавшие на его стороне.

По мнению журналиста, крайне показательным является тот факт, что скандал по поводу плаката был изначально запущен в соцсети Facebook лишь несколькими людьми. Количество комментариев под публикациями — около 100, при этом в дискуссии принимало участие не более десяти человек. Вилисов отметил, что в Перми хорошо знают сообщество этих людей, состав которого не меняется на протяжении последних пяти лет. Однако местные СМИ попытались выдать их мнение за мнение большинства пермяков. Это, конечно же, не соответствует действительности, что и показали проведенные в сети опросы.

Также Сергей Вилисов указал на тот факт, что Михаила Мальцева не интересует сама фигура Иосифа Сталина, поскольку когда один из пользователей соцсети предложил ему вырезать портреты, а не срывать баннер, как это предлагал Мальцев, последний ответил ему, что и без этих лиц плакат плохой. По мнению Вилисова, это может говорить лишь о том, что дело тут не в наличии на плакате портретов каких-то исторических деятелей, а в отношении к самой истории России и патриотизму.

Затем докладчик рассказал и о деятельности Мальцева в период майданных событий на Украине. В 2014 году тот, являясь владельцем книжного магазина «Пиотровский», который работает также как образовательный центр, устроил в нем телемост с одним из активных участников беспорядков в Киеве и доцентом-политологом из Львова. Сергей Вилисов тогда лично присутствовал на этом мероприятии, по его мнению, оно фактически представляло собой запуск пропаганды украинских националистов в Перми.

«В итоге тогда прозвучало, что майдан устроил Путин, участие «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в политике преувеличено, а у жителей восточной Украины нет настоящих гражданских чувств», — сказал Вилисов.

«Я просто считаю, что они действительно ненавидят Россию», — так главный редактор газеты «Суть времени — Пермь» охарактеризовал Михаила Мальцева и представителей сообщества, в которое он входит.

Председатель пермского отделения партии «Великое отечество» Евгений Злобин назвал гимназию №11 учебным заведением высочайшего уровня. По его мнению, ситуация с плакатом с портретом Сталина отражает сегодняшнюю общую ситуацию, в которой война уже является гибридной, и в её рамках идет воздействие через детей.

«Мы должны возрождать правильно историческое образование, если будут дети знать историю, у них будет понимание, они будут оценивать все со стороны нравственности, а не какими-то меркантильными финансовыми интересами руководствоваться. Я считаю, что всё, что Вы делаете — всё правильно, и мы Вас поддержим», — подытожил глава регионального отделения ПВО.

Активист движения «Суть времени» и журналист Олесь Гончар обратил внимание собравшихся на то, что преподавание истории по факту является частью государственной политики. И сегодня это поле зачастую оккупировано иностранными агентами, представители которых откровенно говорят, что они против единства российской истории.

Он также указал на то, что в тот же день (24 августа), когда Михаил Мальцев начал в соцсети свою кампанию против плаката гимназии, свое открытое письмо в поддержку Кирилла Серебреникова опубликовал Иван Вырыпаев.

«Сложно сказать, специально это было сделано или произошло спонтанно, но это может быть отражением социальной тенденции, поскольку сразу же после этого выступления Мальцева были широко растиражированы», — сказал Гончар.

Активист напомнил, что Иван Вырыпаев в своем письме сказал, что в истории нашего государства уже даже не 70, а 100 лет длятся так называемые «черные времена». При этом режиссер особо выделил Победу в Великой Отечественной войне и сказал, что должно быть дегероизировано всё, что с ней связано, а день 9 мая должен восприниматься как день травмы и скорби.

По мнению Олеся Гончара, это новый манифест сегодняшней так называемой «творческой интеллигенции». Он считает, что возможно, определенные силы таким образом решили воздействовать на страну, поскольку с государством по вопросу проведения десоветизации и десталинизации договориться не удалось.

В итоге активист обратился с вопросом к представителям патриотической части элиты, которые на данный момент пока не вовлечены в процесс:

«Если с той стороны мобилизация объявлена, то с нашей стороны она будет или нет? Вы-то с кем? С той стороны 9 мая предлагается назначить днем скорби. Меценаты, бизнесмены, деятели культуры и искусства, чиновники — Вы с этим не согласны или личные, дружеские связи, принадлежность к одному элитному кругу для вас важнее?», — сказал Олесь Гончар.

Журналист, автор и ведущий авторской радио-передачи на «Радио Россия» «Наследие» Раиса Маматова также напомнила, что в 2008 году в результате голосования проекта «Имя России» первое место было отдано Александру Невскому, второе — Петру Столыпину, а третье — Иосифу Сталину. Их портреты были размещены вместе с 50 портретами других исторических фигур на выпущенной впоследствии книге и попали на плакат школы. Она назвала идею вырезать портрет Сталина с плаката несусветной глупостью.

«Сейчас «Мемориал», группа пермяков предлагают вырезать портрет Сталина. А если также «возмутятся» монархисты, антимонархисты, коммунисты, социалисты и другие активные граждане — тогда ж на плакате будут одни дырки. Успокойтесь, господа. Как сказал знаменитый российский историк Василий Ключевский: «История ничему не учит, но наказывает за незнание уроков истории». Поэтому нельзя «вырезать дырки» из истории по принципу «это нам не нравится». Так что последуем призыву гимназии: знать и понимать исторические процессы, опираясь на достоверные, не вымышленные факты», — выразила свое мнение журналист.

Виталий Попов ИА Красная Весна Плакат на фасаде Дягилевской гимназии в Перми

Резолюция круглого стола «Проблемы единства истории»

(Пермь, гимназия им. С.П. Дягилева, 30.08.2017)

Участники:

1. Игорь Тюленев, поэт, секретарь Союза писателей России, председатель пермского гражданского комитета «В защиту гражданского наследия»

2. Михаил Суслов, доктор исторических наук, профессор кафедры общей отечественной истории пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ)

3. Игорь Гладнев, руководитель пермского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО)

4. Равиль Бариллович Исмагилов, председатель пермского отделения Союза художников России

5. Раиса Лутфулловна Маматова, журналист, лауреат всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» и других журналистских конкурсов, автор и ведущий авторской радио-передачи на «Радио Россия» «Наследие».

6. Раиса Зобачева, директор гимназии им. С.П. Дягилева, заслуженный учитель России

7. Леонид Лемехов, заслуженный художник России

8. Марина Гурьянова, директор музея истории фармации, доцент пермской фармакадемии, кандидат фармацевтических наук

9. Илья Роготнев, секретарь общественного совета при министерстве культуры Пермского края, кандидат филологических наук, доцент ПГНИУ

10. Наталья Бельтюкова, председатель правления пермского отделения Всероссийского музыкального общества

11. Тамара Шматенок, зав. отделом искусства ХХ века Пермской художественной галереи

12. Людмила Корж, музыковед, председатель правления Пермской музыкальной общественной организации «Классик»

13. Алексей Мазуров, председатель пермского регионального отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление»

Региональные средства массовой информации активно обсуждают формы репрезентации исторических реалий в пространстве города и образовательной среде. Дискуссия, инициированная в том числе руководством гимназии им. С.П. Дягилева, представляется принципиально важной и требующей конструктивного, равноправного диалога всех сторон современной идеологической дискуссии. В свою очередь, участники круглого стола считают нужным зафиксировать свою позицию:

1. Деятельность гимназии им С.П. Дягилева во всех её проявлениях направлена на реализацию государственной политики в области культуры, образования, исторической памяти, в то время как недоброжелатели, организуя информационную кампанию против деятельности гимназии, провоцируют столкновения и противостояние в обществе.

2. Мы считаем все нападки на гимназию им. С.П. Дягилева необоснованными и инспирированными личными амбициями и обидами отдельных лиц, занимающих в общественно-политическом пространстве весьма ограниченное место. Склонность средств массовой информации к раздуванию скандалов и желание оказать давление на руководство гимназии со стороны недоброжелателей привели к тому, что мнение узкого круга лиц выдается за «общественное недовольство».

3. Считаем необходимым изучение истории в её единстве, во всех аспектах, включая негативные черты отдельных исторических периодов; считаем, что деятельность на этом поприще гимназии им. Дягилева, в течение многих лет пропагандировавшей единство русской культуры (в досоветское и советское время, в метрополии и в эмиграции), направлена именно на эту задачу.

Искусственная эскалация конфликтов вокруг образов исторических лиц и событий не приведет ни к утверждению исторической правды, ни к общественному примирению, ни к конструктивной дискуссии.

Пермь, 30.08.2017