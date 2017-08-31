Вашингтон, 31 августа, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В США продолжается «война памятников»: вандалы атаковали сразу несколько монументов по всей стране, установленных первооткрывателю континента Христофору Колумбу, сообщает 30 августа The New York post.

Джон Вандерлин. Высадка Колумба в Америке

Жертвами вандалов в Нью-Йорке гипсовый бюст Колумбу в посвященном его памяти парке в Йонкерсе, графство Вестчестер. Монумент свалили с пьедестала и раскололи вечером 26 августа.

Ранее на этом месте был бронзовый бюст Колумбу, но его украли в 2005 году и с тех пор стоит гипсовый. По мнению полиции, повредить монумент могли и дети, однако тогда странно, как они оттащили одну часть бюста на верх холма.

Будет проведено тщательное расследование. Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обещал рассмотреть вопрос о целесообразности демонтажа памятников Христофору Колумбу. В частности, речь идет о памятнике на Колумбус-сёркл близ Центрального парка (район Манхэттен).

Предложение убрать в Нью-Йорке статуи Колумба выдвинула спикер городского совета Мелисса Марк Виверито и другие представители Демократической партии США. Виверито назвала Колумба «противоречивой фигурой», способной оскорбить чувства многих людей, в том числе тех, кто являются выходцами из стран Карибского бассейна.

Проверка всех памятников Нью-Йорка на предмет «разжигания ненависти» будет проведена, согласно распоряжению мэра, в течение 90 дней. Напомним, что от действий вандалов уже пострадали памятники Колумбу в Баффало (Нью-Йорк) и Хьюстоне (штат Техас) — их облили красной краской.

Ранее в США началась «война с памятниками»: в городе Шарлотсвилл мэр распорядился снести памятник генералу Роберту Ли, командовавшему армией Конфедератов в годы Гражданской войны. На его защиту вышли ультраправые.

В ходе акции протеста предполагаемый член расистской группы, выступающий за превосходство белой расы, врезался на автомобиле в группу демонстрантов, среди которых были и члены движения «Антифа». В результате инцидента погибла 32-летняя Хизер Хейер.

После этого в США разгорелись споры вокруг памятников героям Конфедерации, сражавшимся за южные штаты во время Гражданской войны в 1861—1865 годах. Их начали пытаться сносить и сносили в ряде городов.