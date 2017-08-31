Астана, 31 августа, 2017, 11:25 — ИА Регнум. На 14,8% чаще стали покупать чайную и кофейную продукцию граждане Казахстана по итогам первого полугодия 2017 года, сообщает 31 августа «EnergyProm».

Couleur Чай

Согласно статистическим данным, импорт чая и кофе в Казахстане увеличился на 19,5% за первые шесть месяцев 2017 года и составил 21,59 тыс. тонн. При этом импортная чайно-кофейная продукция обеспечила 70,8% спроса на внутреннем рынке.

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Отмечается, что чая в первом полугодии в Казахстан завезли на $62,76 млн, главный экспортер чая в страну — Кения ($25,2 млн), Индия ($22,86 млн) и Россия ($10,25 млн).

Производство чая и кофе в республике выросло ненамного — за семь месяцев 2017 года на 1,8% и составило 10,08 тыс. тонн чая и кофе. Основное падение произошло в «чайно-кофейной столице» Казахстана Алма-Ате — на 2,4% до 8,38 тыс. тонн.

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Общее потребление чайно-кофейной продукции в Казахстане составило 28,94 тыс. тонн, или, в пересчете на население, по 1,6 кг чая и кофе на каждого гражданина Казахстана (за тот же период 2016 года на каждого жителя республики приходилось 1,4 кг чайно-кофейной продукции).

Напомним, в Казахстане много лет наблюдается устойчивый спад производства чая и кофе. В 2013 году рост производства замедлился с 10,5% в 2012 году до 0,1%, в 2014 году производство уменьшилось на 4,7%, в 2015 году — на 6,8%, в 2016 году — на 9,8%.