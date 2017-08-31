Ярославль, 31 августа, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Легенда мирового спорта Ирина Роднина 1 сентября на территории Вознесенских казарм проведет «Ярзарядку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Ирина Роднина

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Алексей Кокурин, 1 сентября трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, легендарная фигуристка Ирина Роднина проведет традиционную «Ярзарядку».

«В рамках своей программы Ирина Константиновна покажет комплекс упражнений. Мы приглашаем всех желающих принять участие, вход будет свободным», — сказал Алексей Кокурин.

Ирина Роднина была в Ярославле 17 декабря прошлого года на форуме «Детский спорт». Депутат Госдумы РФ дала мастер-класс для 35 фигуристов из СДЮСШОР №3 и областной федерации фигурного катания во Дворце спорта «Торпедо».