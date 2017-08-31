Казань, 31 августа, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Советский районный суд Казани вынес приговор в отношении директора и менеджера ООО «Финанс Групп Плюс», которые подозревались в мошенничестве. Об этом сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.

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«В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды, действиями которых гражданам причинен ущерб в размере более 46 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемые организовали финансовую пирамиду, пообещав своим клиентам выплату высоких процентов. Однако, не выполнив своих обязательств перед вкладчиками и не перечислив обещанных процентов по договорам процентных займов, злоумышленники скрылись.

Отмечается, что от финансовой пирамиды пострадали 186 граждан, которым был причинен ущерб на общую сумму более 46 млн рублей.

Суд Казани приговорил директора компании к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. рублей, с последующим ограничением свободы на 1,5 года, менеджера — к 4 годам лишения свободы и штрафу в 700 тыс. рублей, с последующим ограничением свободы на 1 год 11 месяцев.