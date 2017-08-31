Иваново, 31 августа, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В рамках ежегодного педсовета, прошедшего 30 августа в Иваново, мэр города Владимир Шарыпов согласовал создание «Школы русского языка» для детей-мигрантов, не владеющих или плохо владеющих русским языком, сообщает пресс-служба администрации города.

Василий Перов. Дворник — самоучка (фрагмент). 1868

Градоначальник также поддержал перевод на постоянный режим работы Психолого-медико-педагогической комиссии для сопровождения детей с ограниченными возможностями. Отмечается, число таких детей за последние шесть лет увеличилось на 20% и только часть их обучается в коррекционных школах, остальные ходят в обычные школы.

Кроме того, на сегодняшний день в 33 школах города успешно внедряется программа развития индивидуальных образовательных потребностей одарённых детей. На базе 7 школы создан специальный педагогический класс, который готовит будущих учителей.

В 2018 году в городе откроется детский технопарк «Кванториум» по развитию детского технического творчества, в апреле 2017 года из бюджета на капитальный ремонт парка было выделено 60 млн рублей.

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Участники конференции обсудили также вопрос поддержки молодых специалистов. По словам мэра, в городе успешно реализуется программа, в рамках которой работникам компенсируют расходы на частные дошкольные учреждения.

«Продолжится практика предоставления педагогам жилья на условиях коммерческого найма и выделения средств на целевую подготовку специалистов», — резюмировал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, Ивановская область вошла в число 13 субъектов Российской Федерации, ставших победителями отбора Министерства образования и науки Российской Федерации на создание сети детских технопарков. Регион получит 77,6 млн рублей на создание детского технопарка «Кванториум».