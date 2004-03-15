Нижегородская область, 15 марта, 2004, 11:46 — ИА Регнум. Самая высокая явка избирателей на выборах президента России по Нижегородской области зарегистрирована в Вачском районе. Об этом в понедельник, 15 марта, Нижегородскому телеграфному агентству сообщила член избирательной комиссии Нижегородской области Ольга Гурьянова.

По ее информации, 14 тыс. 339 избирателей Вачского района (80,17% от общего числа занесенных в избирательные списки) проголосовали вчера на выборах президента РФ.

Самая низкая явка зарегистрирована в Балахнинском районе. Здесь проголосовало только 50,67% (34 тыс. 459 избирателей).

По данным Ольги Гурьяновой, в остальных районах явка колеблется между 50% и 80%. Например, в Семеновском районе явка составила 59,44% (23 тыс. 576 избирателей); в Городецком районе - 54,08% (44 тыс. 624 избирателя). В Дзержинском районе Калининской территориальной избирательной комиссией зарегистрирована явка 53% (57 тыс. 165 избирателей), по подсчетам Свердловской территориальной избирательной комиссии, явка составила 54,7% (60 тыс. 799 избирателей).