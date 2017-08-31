Москва, 31 августа, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий лишение водительского удостоверения за вождение в пьяном виде, обсудит правительство РФ на заседании 31 августа.

ktphotography За рулем автомобиля

Предлагается дополнить примечание к статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) положением, в соответствии с которым административная ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, уточняет пресс-служба правительства.

Сейчас водитель может лишиться прав, если обнаружено более 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха, граница содержания алкоголя в крови не определена.