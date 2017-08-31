Якутск, 31 августа, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В Якутске здание для коррекционной школы №34 не успели подготовить к 1 сентября, поэтому особенные дети будут вынуждены учиться только в той его части, где это возможно, но в три смены. Часть помещений в здании будет пустовать, потому, что крыша течёт. Руководство школы утверждает, что не чинило кровлю из-за находящихся там проводов компании «Ростелеком», но в ней заявили: этот вопрос можно было решить, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Воробьева Учительница. 1957

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Из аварийного здания 150 учеников коррекционной школы №34 переезжают в бывшую школу-интернат №18. В ней обещали провести капитальный ремонт, но что-то пошло не так.

«На крыше лежат кабели «Ростелекома», которые они не хотят никуда убирать, но и нам запрещают их трогать, ссылаясь на федеральные законы, защищающие сети, — рассказала о ситуации News.Ykt.ru директор школы № 34 Виктория Гурьева. — Кровля вся течет, и мы не можем начать внутренний ремонт, потому что малейший дождь, и все затапливает. Окружная администрация с апреля пытается договориться с «Ростелекомом», но переговоры зашли в тупик. Я сама пыталась найти их контакты, но меня так же «футболят» в разные отделы. Даже не знаю, куда еще можно обратиться. За полгода были исписаны тонны бумаг, писем, прошений, заявлений, но все без толку».

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По словам руководства школы, оборудование «Ростелекома» в здании и на крыше, обеспечивает интернетом весь район. Демонтировать его директору предлагалось за свой счёт.

«Обидно, что у «Ростелекома» такое отношение к особенным детям. Можно же было по-человечески отнестись, даже не знаю, что думать», — говорит Виктория Гурьева.

По её словам, из ситуации вышли, разделив на 3 класса спортзал и распределив детей на 3 смены. Теперь планируется арендовать у другой школы помещение для занятий физкультурой.

В «Ростелекоме» считают, что проблема с оборудованием и проводами была решаемой.

«Данная ситуация возникла в результате невыполнения технических условий, выданных компанией в апреле текущего года, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании. — На все обращения, адресованные школой, компания ответила и выразила готовность повторно направить технические условия, которые необходимо выполнить для переноса линий. Кроме того, специалисты компании выехали на территорию организации и подробно объяснили порядок действий, необходимый для демонтажа линий. Соответствующие действия школой не были произведены. Тем не менее, «Ростелекомом» в ближайшие дни запланированы работы по решению данной ситуации».

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В управлении образования Якутска комментировать патовую ситуацию со зданием для коррекционной школы отказались, сославшись на занятость. От министерства образования республики комментарий получить также не удалось.

Отметим, что несколькими днями ранее в профильном ведомстве Якутии рапортовали о фактически 100%-ной готовности к началу учебного года, однако случай со школой в Якутске показывает, что, видимо, не везде готовы так, как это нужно и комфортно для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, школу в микрорайоне Якутска Кангалассы собирались закрыть на полгода, чтобы обследовать состояние несущей конструкции. Детей собирались возить учиться в посёлок Жатай за 30 километров, но возмущённые родители указали на абсурдность такого решения, особенно на фоне находящегося рядом ТОСЭР «Кангалассы». Создавая территорию опережающего развития, жителям этого микрорайона обещали инфраструктуру и прекрасное будущее, но пока даже школы нет. После возмущения людей было принято решение оставить детей учиться возле дома, но в других зданиях. В итоге начальная школа будет располагаться в магазине, а старшеклассников на время отправят в здание администрации района.

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Напомним, в Якутске 1 сентября сядут за парты более 40,8 тыс. детей, из них почти 5 тыс. — впервые.