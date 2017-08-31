Москва, 31 августа, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР, исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина скончалась в Москве на 69-м году жизни. Дата и место похорон певицы пока неизвестны.

Diplomatishe Людмила Рюмина на сцене. 2008

Людмила Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже, в 18 лет ее пригласили в ансамбль «Воронежские девчата». В 1976 году Рюмина окончила музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова и получила направление во фрязинскую музыкальную школу, где на протяжении двух лет руководила детским народным хором.

В 1977 году Рюмина — солистка Москонцерта, а через год певица поступает в Гнесинку на кафедру народного пения. В 1985 году Людмила Рюмина, лауреат всемирных и всесоюзных конкурсов, получает звание заслуженной артистки РСФСР.

Рюмина считала, что фольклорное искусство имеет большое значение, считала важным воспитание и обучение талантливых молодых людей, исполняющих народные песни. Она владела не только народным, но и академическим голосом, исполняла романсы, камерные и классические произведения, оперные арии.

Людмила Рюмина являлась основателем и бессменным руководителем Московского государственного ансамбля «Русы». В 1999 году при поддержке столичной мэрии певица создала Московский культурный фольклорный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, певица Людмила Рюмина страдала серьезным заболеванием. Ее последние дни прошли в Боткинской больнице.