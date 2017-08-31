Пекин, 31 августа, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Китай выведет на орбиту шесть спутников с помощью новой ракеты «Куайчжоу-11». Об 31 августа сообщает телеканал CCTV.

alexpgp Китайская ракета Куайчжоу

Дата и место запуска пока остаются неизвестными. Однако отмечается, что эксплуатация новой ракеты обойдется дешевле, чем использование предыдущей версии ракеты — «Куайчжоу-1А».

Каждый килограмм полезного груза стоит, как правило, от $25 тыс. до $40 тыс. Стоимость доставки грузов с помощью «Куайчжоу-1А» составляла около $20 тыс. Теперь новая модификация ракеты — «Куайчжоу-11» — будет транспортировать грузы на орбиту за $10 тыс. за килограмм.

Также подчёркивается, что использование «Куайчжоу-11» значительно повысит конкурентоспособность китайских космических технологий.

Напомним, первая ракета из серии «Куайчжоу» была запущена в 2013 году. Ранее сообщалось, что в 2017 году начнут осуществляться коммерческие пуски новой «Куайчжоу-11».