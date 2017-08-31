Ереван, 31 августа, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Грачья Арутюнян, который был осуждён в России за ДТП, в результате которого погибли 18 человек, будет отбывать наказание в уголовно-исполнительном учреждении открытого режима.

aravot.am

4 августа 2014 г. Троицкий суд Москвы приговорил Арутюняна, который в июле 2013 года за рулем груженого щебнем «КамАЗа» врезался в рейсовый автобус в Подольске, к 6 годам и 9 месяцам колонии общего режима.

Тогда в результате ДТП погибло 18 человек, свыше 40 получили травмы различной тяжести. Как объяснил на суде водитель, маневр он совершил из-за неисправных тормозов — пытаясь уйти в левый кювет, чтобы предотвратить аварию, шофер не заметил автобуса. Экспертиза впоследствии подтвердила проблемы с тормозами у автомобиля.

В конце июля 2017 г. Арутюнян был экстрадирован в Армению.

По сообщению Минюста Армении, после признания компетентным судом Республики Армения приговора компетентного суда Российской Федерации и распоряжения об исполнении приговора, согласно внутригосударственному законодательству Армении, вид исправительного учреждения и место отбывания наказания определяет комиссия по распределению уголовно-исполнительного управления Минюста Армении.

Пресс-служба Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении сообщает, что Арутюнян уже переведен в соответствующее уголовно-исполнительное учреждение открытого типа.

По данным армянской прессы, президент Армении Серж Саргсян помиловал Грачья Арутюняна и в декабре он выйдет на свободу.

Уголовно-исполнительное учреждение открытого режима предполагает, что осуждённые утром покидают учреждение, а вечером возвращаются.

Напомним, что после ареста Арутюняна в 2013 г. в Армении перед российском посольством прошло несколько митингов и пикетов, так как арестованного Арутюняна доставили в суд для избрания меры пресечения в женском халате.

Кроме того, в Армении были возмущены начавшейся после трагедии «антикавказской кампанией» в некоторых российских СМИ и на федеральных телеканалах.