Москва, 31 августа, 2017, 10:46 — ИА Регнум. После ДТП в Москве из больницы вышла певица Светлана Гейман (творческий псевдоним Линда): на нее и племянницу совершил наезд грузовик на улице Каретный Ряд.

ДТП

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Инцидент был освещен СМИ, вскоре стало известно, что пострадала певица Линда. По свидетельствам очевидцев, грузовик приближался к пешеходному переходу на небольшой скорости. Остановиться водитель и не пытался.

«Плохо быть певицей, о которой вспоминают только после попадания под грузовик», — так ДТП в центре Москвы с участием Линды прокомментировал российский журналист и публицист Максим Кононенко в своем Telegram-канале.

Сбив двух человек на пешеходном переходе, водитель грузовика, принадлежащего ЗАО «Компаньон», скрылся с места происшествия. Его задержали спустя некоторое время в районе кольцевой автодороги на юго-востоке Москвы.

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Мотивы действий водителя в настоящее время выясняются.