Кабул, 31 августа, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Официальные лица Афганистана заявили, что в результате подрыва на фугасе погибли три человека, сообщает 31 августа Associated Press.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Инцидент произошел на западе страны в провинции Фарах. Погибшие являлись сотрудниками полиции.

Представитель губернатора провинции Мохаммад Насир Мехри подчеркнул, что взрывное устройство сработало в результате контакта с полицейской машиной. Среди погибших оказался глава районной полиции Рахат Шах.

По словам Мехри, виновными в осуществлении теракт являются боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако террористы до сих пор не взяли ответственность за преступление. Помимо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Афганистане также действуют боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Афганистан является страной, в которой от террористических атак гибнет больше всего людей, чем где-либо в мире. По официальным данным, ежемесячно, включая от подрывов на фугасах, здесь гибнет 140 человек.