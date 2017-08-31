Москва, 31 августа, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В рамках объявленной Киевом информационной — и не только — войны против России продолжаются репрессии против журналистов российских СМИ. Накануне из Киева была выслана журналистка «Первого канала» Анна Курбатова, ранее в августе Служба безопасности Украины (СБУ) депортировала специального корреспондента ВГТРК Татьяну Нерсесьян.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум. Украина

Депортации осудили правозащитники. Так, неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ), базирующаяся в Нью-Йорке, выступила с осуждением действий Киева в обоих случаях.

Координатор Комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова призвала официальный Киев позволить Анне Курбатовой и другим российским журналистам работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия.

«Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но мстить репортерам — это не то средство, которым можно ее выиграть», — сказала Огнянова.

Курбатову, освещавшую празднование на Украине Дня независимости 24 августа, СБУ задержала, а фактически похитила, возле офиса «Первого канала» в Киеве. СБУ позже сообщила, что российская журналистка будет депортирована в Россию, в настоящее время оформляются документы для её официального выдворения с территории Украины.

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После репортажей Курбатовой из Киева с Дня независимости скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил её в свой чёрный список за «манипулирование общественно значимой информацией» и «антиукраинскую пропаганду». Аналогичные обвинения были выдвинуты СБУ против Нерсесьян.

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Спецкора ВГТРК задержали 15 августа, ее допрашивали в службе безопасности Украины (СБУ) в течение трех часов, после чего запретили ей въезд на Украину на три года из-за «разжигания конфликта на востоке Украины». Депортировали ее таким способом: высадили у границы в два часа ночи и заставили пешком идти на российскую сторону.

«Запрет на российские СМИ на Украине — это не демократично и не конструктивно для урегулирования конфликта между двумя странами», — сказала тогда Огнянова.

Ранее украинский Национальный совет телевидения и радиовещания запретил трансляцию на Украине 15 российских кабельных телеканалов. Решение было принято по результатам мониторинга каналов, которые ретранслируются в кабельных сетях Украины и не являются подписавшими конвенции.

Запрещено вещание следующих российских телеканалов: «Совершенно секретно», «Кто есть кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Мир сериала», «Авто плюс», «Кухня ТВ», КХЛ, «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», «Боец», «Время: далекое и близкое», «Настоящее Страшное Телевидение» («НСТ») и «Сарафан».

Как заявил председатель Национального совета телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, в эфирах этих телеканалов показывали людей, «которые создают угрозу национальной безопасности», и показывали рекламу, запрещенную на Украине.

Вещание ряда центральных российских телеканалов было запрещено властями Киева еще в 2015 году. С тех пор запрещена ретрансляция телеканалов РБК-ТВ, «Первый канал», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия-24» и «Россия-1», НТВ.

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Под запретом находятся также ТНТ, «Звезда», РЕН ТВ, LifeNews, Russia Today, «Русский иллюзион», «Дом кино», «Оружие», «TVCI», «Петербург-5», «История».

Депортация Курбатовой после того, как ее данные попали в базу «Миротворца», неудивительна. Украинский сайт «Миротворец», созданный по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко в 2014 году для «разоблачения» «сепаратистов» и «агентов Кремля», занимается тем, что собирает и публикует личные данные тех, кого Киев считает «врагами Украины», по только ему известным критериям.

После публикации на портале личных данных были убиты экс-нардеп от Партии регионов Олег Калашников (15 апреля 2015 года) и журналист и писатель Олесь Бузина (16 апреля 2015 года). Личный данные, в том числе адреса проживания, были опубликованы 13 и 14 апреля.

Также на сайте были выставлены данные аккредитованных в Донецкой и Луганской народных республиках журналистов, что возмутило посла Европейского союза на Украине Яна Томбинского и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунью Миятович. Уполномоченный по правам человека на Украине Валерия Лутковская призвала закрыть сайт.

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В 2015 году хакеры из группы «Киберберкут» взломали интернет-контакты помощника главы МВД Авакова и нардепа Украины Антона Геращенко, которого называют «главным киевским идеологом информационных войн». Хакеры установили связь медиаресурсов Геращенко со структурой киберподразделений НАТО. Конкретно «Миротворец» завязан на NATO.int. Заказчиками всей этой «бурной медиадеятельности» выступают Атлантический совет и выявленный ранее хакерами «Фонд Сороса».

В России в отношении внештатного советника главы МВД Украины Геращенко СКР возбудил уголовное дело за призыв делиться с сайтом «Миротворец» данными о российских военных, участвующих в операции в Сирии.