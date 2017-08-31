Калуга, 31 августа, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В деревне Глазково Сухиничского района Калужской области торжественно открыли мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны защитникам Отечества. Как сообщили 31 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, на гранитных плитах памятника высечены имена 103 солдат и офицеров Красной армии.

Zskaluga.ru У мемориала павшим красноармейцам

В церемонии открытия приняли участие депутат регионального парламента Елена Лошакова, глава администрации Сухиничского района Александр Колесников и местные жители.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля под Калугой торжественно захоронили останки 195 бойцов и командиров Красной Армии, найденные участниками межрегиональной поисковой экспедиция «Западный фронт-4».

«Только за три года работы (поисковой экспедиции, прим. ИА REGNUM ) в Калужской области найдены и с воинскими почестями захоронены останки более 400 защитников Отечества», — заявил на церемонии представитель Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Данила Лактюхин.

Ранее, выступая на параде Победы, посвященном 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны президент России Владимир Путин заявил:

«…Мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды».