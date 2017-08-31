Ушла из жизни певица Людмила Рюмина
Москва, 31 августа, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Москве скончалась 68-летняя народная артистка РСФСР, исполнительница песен Людмила Рюмина. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.
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«Людмила Рюмина скончалась в Москве», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, певица, страдавшая серьезным заболеванием, последние дни жизни провела в Боткинской больнице.
Дата и место похорон артистки пока неизвестны.
Людмила Рюмина была основателем и бессменным руководителем Московского государственного ансамбля «Русы», а также исполняла русские народные песни.