Москва, 31 августа, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Москве скончалась 68-летняя народная артистка РСФСР, исполнительница песен Людмила Рюмина. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

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«Людмила Рюмина скончалась в Москве», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, певица, страдавшая серьезным заболеванием, последние дни жизни провела в Боткинской больнице.

Дата и место похорон артистки пока неизвестны.

Людмила Рюмина была основателем и бессменным руководителем Московского государственного ансамбля «Русы», а также исполняла русские народные песни.