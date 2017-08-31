Чебоксары, 31 августа, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году возрастёт число первоклассников. Как сообщили ИА REGNUM в Минобразования республики, 1 сентября за парты сядут около 15,5 тыс. учащихся первых классов, что более чем на 780 человек больше по сравнению с предыдущим учебным годом.

ИА REGNUM 30 августа 2017 год. Чебоксары накануне Дня знания

В новом учебном году школьный порог впервые перешагнут 15 483 первоклассников, что на 5,3% больше, чем было годом ранее (в 2016 году — 14,7 тыс. первоклассников, в 2015 году — 14,1 тыс. человек). Всего к обучению приступят 134 470 учеников (в 2016 году — 130 тыс. школьников).

1 сентября во всех школах пройдёт тематический урок «Россия, устремлённая в будущее». Он будет посвящён «наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития в России», напоминают в Минобразования Чувашии. Среди основных направлений предлагается обсуждение развития инновационной российской экономики (перспективные проекты, в которых молодые люди смогут найти своё место после окончании учебных заведений), освоение российских территорий и пространственное развитие России (например, проект «Дальневосточный гектар»), сохранение природы, наука и технологии, а также государственная безопасность и политика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из бюджетов всех уровней выделено более 531 млн рублей. Значительные средства направлены на капитальный ремонт восьми школ, в 19 школах создаются отапливаемые санитарно-технические помещения, проводится капитальный ремонт 21 спортивного зала. Всего на строительство и реконструкцию образовательных организаций в 2017 году предусмотрено более 1 млрд рублей.

По данным управления Роспотребнадзора, в августе в Чувашии насчитывалось 469 общеобразовательных школ (на 1 сентября 2016 года — 468). 1 сентября после реконструкции возобновит деятельность гимназия №1 в Марпосаде. Новая школа откроется в Чебоксарах по улице Гладкова: образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся. В то же время, 22 малокомплектные сельские школы в Чувашии реорганизованы путем присоединения к крупным школам. 37 учреждений (7,8%), в которых обучается 6 763 учащихся, будут работать в две смены. Временно будут закрыты четыре школы: бичурга-баишевская школа в Шемуршинском районе, староахпердинская школа в Батыревском районе, школа им. Г. Е. Егорова в Урмарском районе и школа № 2» в Новочебоксарске.

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В настоящее время в республике продолжается прием документов на заочную форму обучения в техникумы, колледжи и вузы, а также на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг. Всего для приема абитуриентов в этом году предусмотрено 10 465 бюджетных мест, включая 181 место для целевого приема. На бюджетные места в вузы поступили более 2 тыс. человек по программам бакалавриата и специалитета, свыше 380 человек — по программам магистратуры. В целом в вузы для обучения на бюджетной основе подано более 13 тыс. заявлений, что составляет в среднем 5,4 человека на одно бюджетное место. В техникумы и колледжи для получения рабочих профессий подано более 2,4 тыс. заявлений, на обучение по специальностям среднего профессионального образования — свыше 8,7 тыс. заявлений.

По данным Минобразования Чувашии, в этом году вузы и организации среднего профессионального образования закончили 15 493 обучающихся. Почти треть выпускников получили направление на работу в соответствии с договорами, 20% намерены продолжить учебу на различных уровнях профессионального образования, 18% призваны в армию. Средний процент трудоустройства выпускников вузов, расположенных на территории республики, составляет 75%.