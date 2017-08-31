Москва, 31 августа, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Большинство жителей России (61%) самой серьезной проблемой считают рост цен. Эта проблема остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Диего Ривера. Ночь бедняка. 1928

Данный показатель снизился относительно 2016 года, когда инфляцию поставили на первое место 72% граждан РФ.

Второй момент, который тревожит российских граждан — бедность и обнищание (45%).

Кроме того, тревога сохраняется по поводу безработицы и коррупции (по 33% соответственно).

Меньше всего волнуют жителей России ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. Это проблемы беспокоят лишь 45% граждан.

Опрос проведен в августа 2017 года в 48 регионах России. Опрошены 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Читайте также: Жители России стали экономить на развлечениях: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, 72% жителей России в настоящее время предпочитает экономить. В 2017 году граждане в основном сокращают расходы на досуг и отдых, а также одежду и обувь.

Читайте также: «Рост числа бедных в России говорит о том, что кризис не закончился»