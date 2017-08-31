Париж, 31 августа, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Point заявил об абсолютно разных позициях Парижа и Москвы по вопросу об украинском конфликте и о совпадении позиций по климатической политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, по Украине у Франции «есть абсолютное разногласие с Владимиром Путиным». Тем не менее диалог с Россией, между гражданскими обществами стран, Францией запущен — так Макрон прокомментировал свою встречу с Путиным в мае 2017 года в Версале.

«Также у нас есть вопросы, в которых мы согласны, в частности, по политике в области климата», — сказал Макрон, добавив, что есть прогресс и по ситуации в Сирии.

Говоря об этом, Макрон отметил, что условием урегулирования ситуации не является отставка Башара Асада. «Красные линии» в Сирии существуют для президента Франции по вопросам химического оружия и гуманитарной помощи.

«Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперёд (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения», — пояснил Макрон.

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Что касается своей политики, Макрон пояснил, что считает необходимыми «прагматизм» и «диалог со всеми». С «неоконсерватизмом» стоит покончить, заявил президент Франции, поскольку можно оказаться в изоляции, если «вмешиваться в политику других стран». Кроме того, Францию это уже привело к «жестокому поражению» в Ливии и Сирии, напомнил Макрон.

Ранее Макрон, победивший на выборах президента Франции весной 2017 года, сделал несколько заявлений по отношениям с Россией. В конце мая, вступив в должность, Макрон одним из первых принял президента РФ Владимира Путина — встреча состоялась в Версале. Лидеры двух стран обсуждали, в частности, проблемы Украины и Сирии.

Спустя месяц, 26 июня, Макрон сказал, что никогда не признает Крым российской территорией. Кроме того, он заявил на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Париже, что агрессором на востоке Украины выступает РФ и это является «общеизвестным фактом».

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После этого Le Monde опубликовала статью, в которой говорилось, что новый президент решил «заняться Украиной».

«Президент Франции заявляет, что он «несколько изменил метод» ведения борьбы, на самом деле здесь опять-таки ничего нового: Меркель и Олланд такую тактику тоже пробовали, уверенно продвигаясь от одной неудачи к другой, правда, интенсивность боев в Донбассе все-таки немного снизилась», — пишет издание.

Кремль не согласен с формулировками президента Франции по внутриукраинскому конфликту и угрозе со стороны России, поэтому терпеливое разъяснение реального положения дел будет продолжено. Так журналистам прокомментировал слова Макрона пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Кроме того, в первые месяцы президентства Макрон озвучил некоторую смену приоритетов в международной политике: Франция перестала требовать смещения Башара Асада с поста главы Сирии как обязательного элемента наведения порядка в этой стране.

«Стабильность в Сирии и Ираке стали ориентирами Парижа в его политике на Ближнем Востоке. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же французский президент не побоялся назвать врагом», — подчеркивает журналист Le Figaro, трактуя слова Макрона как проявление его личного мужества.