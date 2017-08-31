Симферополь, 31 августа, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Минэкономразвития России выступило с инициативой о расширении федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя. Речь идет о дополнительных 56 млрд рублей, пишут 31 августа «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Evgeny Деньги

Как пояснил изданию федеральный чиновник, общий объем финансирования в рамках программы составит 825 млрд рублей. Дополнительные средства предполагается потратить на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок и пешеходных переходов. Также в числе задач — реконструкция участка железной дороги от Керчи Южной до Аршинцево.

«Параметры финансирования мероприятий программы в 2018—2020 годах откорректированы с учетом хода их реализации в 2016—2017 годах», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что проект постановления был представлен правительству 26 августа.

Как пояснил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков, увеличение финансирования на 7% с некоторым запасом перекрывает инфляцию. Фактически тем самым компенсируется потенциальная нехватка товаров и услуг, которая стала бы следствием инфляции. Вместе с тем большие дотации региону не нужны, считает эксперт.

«Крыму не нужны большие дотации, он уже находится на уровне среднероссийского региона и сам себя снабжает всем необходимым», — отметил Ицаков.

Пятилетняя ФЦП развития Крыма и Севастополя, призванная устранить диспропорции развития между Крымом и другими субъектами РФ, была утверждена в 2015 году. С первоначальных 681 млн рублей объем программы вырос до 769 млн рублей в 2016 году.