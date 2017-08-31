Москва, 31 августа, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Перед началом осени на валютном рынке складывается позитивная ситуация. Рубль активно укрепляется по отношению к доллару США и с меньшим энтузиазмом по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

ИА REGNUM Рубль

«Скорее всего, рубль продолжит укрепление до середины сентября, далее сдержать «быков» может решение ЦБ РФ. Соответственно до середины месяца пара доллар/рубль может опуститься до уровня 56,50 рубля, пара евро/рубль до отметки 68 рублей. Периодами между рублевыми парами будет наблюдаться раскорреляция», — отметила Кокорева.

«В первой половине месяца поддержку рублю окажет позитивная макростатистика за август. Инвесторы ожидают дальнейшего сокращения уровня инфляции, роста деловой активности, как в производственной сфере, так и в сфере услуг, роста от промышленного производства и ускорения темпов роста ВВП», — сказала эксперт.

«Еще одним фактор, который будет выступать в пользу рубля, это ослабление доллара. Заседание ФРС США состоится только в конце месяца, возможно регулятор повысит ставку, но вряд ли приступит к сокращению баланса. Это помешает доллару взять курс на укрепление, обманутые ожидания выльются в дальнейшее падение американской валюты», — пояснила Кокорева.

«Кроме того, в начале месяца состоится заседание ЕЦБ, — напомнила она. — В последнее время политика банка ужесточается, что привело к росту евро. В сентябре Марио Драги может объявить о сокращении программы LTRO, это усилит рост евро и обвалит доллар. Соответственно падение пары доллар/рубль также усилится. Укреплению рубля по отношению к евро будет мешать рост европейской валюты».

«В сентябре ожидается ряд налоговых выплат: акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль, что поддержит спрос на рубль», — считает эксперт.

По ее мнению, стабильность на рынке нефти также, также способствует росту отечественной валюты. Однако в последние полгода влияние нефтяных цен на рубль существенно сократилось.

«Во второй половине месяца итоги заседания ЦБ РФ могут внести коррективы в динамику валютных пар. Ожидается дальнейшее снижение инфляционных рисков, что позволит Центробанку продолжить понижение ключевой ставки. Регулятор может понизить ставку на 0,25−0,5%, до 8,5−8,75%. Конечно, частично решение банка будет заложено в котировки заранее, но и реакция постфактум не исключена», — полагает Кокорева.

«Снижение ключевой ставки может повлечь за собой восходящую коррекцию в рублевых парах. К концу месяца пара доллар/рубль может сместиться в район 58 рублей, пара евро/рубль к отметкам 69−70 рублей», — высказала свое мнение эксперт.

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