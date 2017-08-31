Москва, 31 августа, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Спиртные напитки к июлю 2017 года в среднем подорожали на 3−7% по сравнению с июлем 2016 года. Об этом 31 августа пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

sharonang Алкоголь

Больше всего выросло в цене крепленое вино. В среднем литр крепленого напитка с содержанием спирта до 20% можно приобрести за 540 рублей.

Игристое вино отечественного производства подорожало на 6% — до 318 рублей за литр, сухое, полусухое и полусладкое столовое виноградное вино (14% спирта) — на 5%, до 390 рублей за литр.

Пенный напиток российского производства за год вырос в цене до 108 рублей за литр, а вот пиво зарубежных марок подорожало лишь на 3% и теперь в среднем стоит 228 рублей. Водка (40% спирта) обойдется покупателям в 600 рублей за литр — на 4% дороже, чем год назад.

Отмечается, что рост цен с июля 2016 по июль 2017 года оказался самым скромным в сравнении с такими же периодами в течение последних пяти лет. Так, с 2012 по 2013 год водка выросла в цене на 36%.

Как пояснил исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин, подорожание алкогольной продукции на 3−7% отмечают и торговые сети. Главная причина заключается в росте акцизов на спиртные напитки с начала 2017 года. Кроме того, цена на импортную продукцию зависит от колебания курсов валют, добавил эксперт.

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