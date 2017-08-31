Киев, 31 августа, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Киев и Амстердам намерены обмениваться информацией о катастрофе MH-17, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает 30 августа Deutsche Welle.

Alan Wilson Boeing 777. Malaysian

По ее словам, между Нидерландами и Украиной ведутся переговоры о подписании меморандума, позволяющем обмениваться информацией относительно авиационной катастрофы 2014 года на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Зеркаль отметила, что на основе полученной от Нидерландов информации Киев надеется расширить иск против России о «финансировании терроризма». Меморандум о взаимном обмене информацией должен быть подписан в ближайшее время.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке ДНР был сбит пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH-17 «Амстердам — Куала-Лумпур». Все члены экипажа и пассажиры в ходе катастрофы погибли.

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И Киев, и Запад утверждают, что самолет сбили ополченцы республик ракетами ЗРК «Бук». Однако реальных доказательств, помимо фотографий из интернета, предоставлено не было. В свою очередь, Россия заявила, ссылаясь на данные радиолокатора, расположенного в Ростовской области, что во время катастрофы ракет ЗРК «Бук» поблизости самолета зафиксировано не было.