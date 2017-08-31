Москва, 31 августа, 2017, 09:16 — ИА Регнум. На рынке нефти ускорились распродажи. Brent дешевеет с начала недели, снова вернув в игру отметку $50 после того, как коснулась минимума в зоне $50,50. Таким образом, перспективы возвращения котировок за пределы уровня $52 отдалились, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сырьевые площадки продолжают игнорировать все, что не имеет отношения к урагану «Харви». Трейдеры подсчитывают потенциальные объемы излишков сырой нефти, которую стало некому перерабатывать. И страхи по поводу резкого роста запасов в ближайшие недели подпитывают негатив. Но уже 30 августа вечером стали появляться сообщения о постепенном отступлении стихии, что может несколько снизить напряжение на рынке», — пояснил эксперт.

«Отчет минэнерго США ожидаемо остался без внимания — рынок не интересует статистика, собранная до того, как на американское побережье Мексиканского залива ворвался шторм. Между тем запасы нефти сократились на 5,4 млн баррелей, тогда как объемы запасов бензина и дистиллятов немного увеличились, что вкупе с ростом добычи на 12,3% г/г в любом случае не способствовало росту цен», — привел цифры Салас.

«Локально силы Brent также подорвал доллар, который привлек покупателей и в течение всего дня восстанавливался против большинства валют», — отметил эксперт.

«Сегодня, 31 августа, рынок черного золота продолжит ждать известий из США. Дополнительное давление на котировки 30 августа оказали сообщения о закрытии крупнейшего в стране НПЗ, и если в ближайшее время о приостановке работы рапортует еще несколько предприятий, распродажи нефти продолжатся», — считает Салас.

«Признаки ослабления стихии способны удержать актив от более внушительного падения, но к восстановлению пока вряд ли приведут», — полагает эксперт.

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