Москва, 31 августа, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Певицу Светлану Гейман (творческий псевдоним Линда) после в ДТП в Москве отпустили из больницы. Об этом сообщили РИА «Новости» в справочной службе института имени Склифосовского.

Больничный коридор

«Ее (певицу) доставили, оказали помощь и не госпитализировали», — уточнил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа текущего года в центре Москвы грузовик совершил наезд на двух пешеходов. ДТП произошло на улице Каретный Ряд. Позже стало известно, что в аварии пострадала известная певица Линда.

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