Москва, 31 августа, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Рубль прилично вырос, игнорируя все барьеры и препятствия. Ни укрепление доллара, ни дальнейшие распродажи на рынке нефти не смогли удержать 30 августа российскую валюту от подъема после внушительного снижения днем ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,47% и 1,13% до 58,38 рубля и 69,48 рубля соответственно.

ИА REGNUM Рубль

«Казалось бы, даже возвращения повсеместного спроса на доллар могло бы оказаться достаточно, чтобы если не ослабить, то как минимум предотвратить рост рубля. К тому же нефть Brent продолжает депрессировать по поводу потенциального переизбытка сырой нефти в США из-за закрытия ряда техасских НПЗ по причине урагана «Харви». Да и налоговый период ушел со сцены», — сказал эксперт.

«Но вопреки всем этим факторам наблюдается устойчивое укрепление российской валюты. Отчасти это явление можно объяснить реакцией на угасание бегства от рисков — ситуация с КНДР на сей раз быстро отодвинулась на задний план благодаря мягкой реакции Трампа», — отметил Ковалев.

Также, по его мнению, имеет место сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ: 30 августа Минфин РФ разместил бумаги на все 20,6 млрд рублей при спросе в 56,9 млрд рублей. Это говорит о привлекательности российских активов, в том числе и рубля».

«Если говорить о краткосрочных перспективах пары доллар/рубль, стоит обратить внимание на динамику нефти Brent. После утраты уровня $51 и достижения минимумов в районе $50,50 фокус рынка снова сместился в сторону отметки $50, падение ниже которой российская валюта уже не сможет игнорировать. Впрочем, на нефтяном фронте намечаются некоторые улучшения, по крайней мере, в краткосрочной перспективе — стали поступать сообщения об ослаблении шторма на американском побережье Мексиканского залива», — пояснил Ковалев.

«Так что более значимым фактором риска для рубля станет потенциальное продолжение роста доллара, если сегодняшняя статистика по расходам на личное потребление в США не подведет. В этом случае к концу сессии доллар может вернуться выше области 58,50 рубля, если в течение дня поддержка в районе 58,30 рубля выстоит», — полагает эксперт.

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