Уфа, 31 августа, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Апелляционный суд Башкирии признал незаконным выводом активов реорганизацию «Башнефти», проведенную бывшими собственниками — АФК «Система» и «Система-Инвест» — в 2014 году, говорится в решении суда.

Acodered Добыча нефти. Башнефть

«Условия реорганизации, в результате которой «Башнефти» были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января — мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества», — говорится в опубликованном судом документе.

Ранее с АФК «Система» и «Система-Инвест» судом было взыскано 136,3 млрд рублей в пользу «Роснефти». Иск нефтяной компании был удовлетворен частично. Взысканная сумма складывается из убытков из-за утраты «Башнефтью» акций «Система-Инвест» в размере 57,7 млрд рублей, погашения акций «Башнефти» на 12,5 млрд рублей и списания долга в 36,9 млрд рублей.

Кроме того, по двум эпизодам возмещены курсовые разницы: по мнению суда, курсовые разницы не повлияли на на утрату «Башнефтью» акций «Система-Инвест».

"Сумма причиненных убытков составляет 136,3 млрд рублей и подлежит взысканию солидарно с ответчиков, совместно причинивших вред», — говорится в документе.

ОАО «НК «Башнефть» перешла от АФК «Система» к государству в декабре 2014 года. Контрольный пакет компании с согласия властей был приобретен «Роснефтью» в ноябре 2016 года.

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Судебные претензии «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» были поданы 3 мая 2017 года на основании убытков, понесенных в связи с реорганизацией «Башнефти» в 2013—2014 годах. Первоначальный иск составлял 106,6 млрд рублей, затем исковые требования были скорректированы — до 170,6 млрд рублей.

В Кремле ранее заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет вмешиваться в спор между корпорацией «Система» и компанией «Роснефть», так как их разногласиями занимается суд. Также Песков не стал комментировать и обращение членов совета директоров АФК «Система» к главе государства, в котором они просили Путина о вмешательстве в ситуацию.

О письме независимых членов совета директоров АФК «Система» президенту сообщило 19 июня издание «Коммерсантъ». Авторы обращения призвали Владимира Путина обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система».

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В письме также содержалась просьба «содействовать в урегулировании спора» и выражалась надежда на «справедливое судебное разбирательство». Авторы отметили также, что иск «Роснефти» не только привел к ущербу корпорации, но и в целом ударил по российскому инвестиционному климату.

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя подачу иска в Башкирский арбитраж, заявил, что его долг — защищать интересы акционеров компании. Сечин добавил, что «времена Дикого Запада закончились». Также он опроверг предположение, что причиной подачи иска служит личный конфликт между ним и председателем совета директоров «Системы» Владимиром Евтушенковым.