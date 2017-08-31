Киев, 31 августа, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Более 400 человек пропали без вести в зоне ведения боевых действий в Донбассе, сообщает 30 августа пресс-служба МИД Украины.

Міністерство оборони України Зона АТО. Бои за Широкино

Согласно сообщению, заявление МИД Украины приурочено к Международному дню пропавших без вести, который был объявлен на Генеральной Ассамблее ООН в 2010 году.

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Отмечается, что информация о пропавших без вести предоставляется Объединенным центром по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе «АТО».

На данный момент поиски пропавших людей украинской стороной не ведутся.

Напомним, по данным Международного комитета Красного Креста (МККК), за время боевых действий в Донбассе пропали от 1 до 2 тыс. человек. Глава МККК Петер Маурэр заявлял, что одной из проблем при поиске пропавших без вести является отсутствие контактов между властями Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины.

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