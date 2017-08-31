Москва, 31 августа, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Перовский суд Москвы огласил приговор бывшему сотруднику Росгвардии Сергею Ручкину, застрелившего своего коллегу из пистолета в ходе розыгрыша, и приговорил его к 11 годам строго режима, сообщает «ТВЦ».

TryJimmy Тюрьма

"Перовский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сотрудника Росгвардии Сергея Ручкина, застрелившего сослуживца», — говорится в сообщении суда.

Трагедия произошла в октябре 2016 года в одном из отделов Росгвардии на востоке Москвы во время сдачи смены. Ручкин, находясь в оружейной комнате, выстрелил из пистолета в голову своего коллеги, отчего тот скончался на месте.

Читайте также: После убийства сотрудника Росгвардии в Москве возбудили уголовное дело

В ходе процесса Ручкин признал свою вину частично, так как, по его словам, произошёл несчастный случай. Он заявил, что выстрелил в коллегу в результате неудачной шутки, до этого он неоднократно разыгрывал сослуживцев подобным образом.

В ходе следственных мероприятий экспертиза установила, что действия бывшего сотрудника Росгвардии были осознанны. Специалисты установили, что обвиняемый сначала сдал оружие, потом забрал его и вставил обойму, после чего подошёл к сослуживцу и выстрелил.

Отмечается, что суд также лишил Ручкина права занимать должности в правоохранительных органах. Также суд взыскал с него 3 млн рублей в качестве компенсации потерпевшим.