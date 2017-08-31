Вашингтон, 31 августа, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Благотворительный фонд голливудского актера Леонардо Ди Каприо пожертвовал пострадавшим от урагана «Харви» в США 1 млн долларов. Об этом сообщает телекомпания НТВ.

Капля воды

«Ди Каприо перечислил через свой благотворительный фонд 1 млн долларов в фонд помощи пострадавшим от урагана «Харви», (…) принесшего в штаты Техас и Луизиана разрушительные смерчи и наводнения», — говорится в сообщении.

Глава благотворительного фонда United Way Брайан Галлахер уже поблагодарил актера за пожетвование.

«Мы невероятно признательны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонду», — сказал он.

Как ранее передавало ИА REGNUM, ураган «Харви», обрушившийся на американский штат Техас, стал мощнейшим ураганом с 1961 года. По последним данным, жертвами стихии стали 30 человек. В настоящее время «ослабевший ураган» бушует в штате Луизиана.

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