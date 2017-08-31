Челябинск, 31 августа, 2017, 09:14 — ИА Регнум. На Южном Урале вырос спрос на микрокредиты в преддверии 1 сентября. Выдачу небольших займов кроме микрофинансовых организаций практикуют и крупные банки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

В социально-экономической сфере продолжаются негативные процессы. При внешне позитивных реляциях региональных властей о стабилизации экономики, даже некотором росте (заявления о 4,5%-ном промышленном росте в Челябинской области), население на себе ощущает явное ухудшение условий жизни. Особенно остро это сказывается на положении семей. Растить детей становится существенно тяжелей, это касается и детей дошкольного возраста, и школьников. В детских садах Южного Урала — «поборы на всё», в школах проблема обеспечения образовательного процесса за счет родителей стоит не менее остро.

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Родители вынуждены выкручиваться. Особо остро вопрос с деньгами встает для семей перед 1 сентября, когда нужно собрать ребят в школу. Зачастую из-за отсутствия возможности зарабатывать на достойную жизнь южноуральцы берут кредиты, средний размер которых, в случае подготовки к учебе, составляет сумму от 6 до 15 тыс. рублей.

«В разговоре с заемщиками около 50% семей признаются, что покупка канцелярии, школьной формы, обуви отрицательным образом сказывается на семейном бюджете. Каждая третья семья берет в долг у близких или обращается в кредитные организации. На наш взгляд, рост доли займов на подготовку ребенка к 1 сентября связан с общей сложной экономической ситуацией в стране. Цены с каждым месяцем растут, роста зарплат мы не видим. Люди вынуждены обращаться в финансовые организации за дополнительными займами», — цитирует сайт bfm74.ru руководителя управления по связям с общественностью компании «Домашние деньги» Анастасию Кривельскую.

Почуяли спрос и также закрывают потребности людей в микрокредитах и обычные банки. Например, в Челябинской области выдаёт небольшие займы специально для подготовки детей к школе крупное региональное кредитно-финансовое учреждение «Челиндбанк». Растет спрос на популярный кредитный продукт банка — «Скоро в школу». Особенно востребованы займы на периферии области. Выдаются кредиты от 15 до 200 тыс. рублей сроком на один год.

«В прошлые годы мы, конечно, динамику анализировали, интерес растет. Динамика положительная. В этом году интерес к акции сохранился. Заявки поступают ежедневно. Наибольшую активность у нас традиционно демонстрируют областные филиалы, потому что, видимо, там люди с меньшим уровнем дохода или там больше расходится информация об акции», — говорит начальник управления розничного кредитования «Челиндбанка» Виктория Романченко.

Примечательно, что в это же самое время, конец августа, различные региональные службы и ведомства рапортуют об улучшениях в экономике. Так, например, по мнению начальника управления занятости Челябинской области Владислава Смирнова, в регионе наступило явное улучшение общей экономической ситуации.

«Все заявления об улучшении экономической ситуации подтверждаются нашими индикаторами в сфере занятости населения. Мы очень быстро приближаемся к тому же уровню регистрируемой безработицы, который наблюдали перед августом 2008 года», — отмечает Владислав Смирнов.

Заявления об улучшении экономической ситуации выглядят тем более комично на фоне набирающей обороты оптимизации социальной сферы. В настоящее время в Челябинской области активно оптимизируют медицинские учреждения, общественный транспорт, библиотеки, спортивные школы и другие объекты социальной инфраструктуры. На этом фоне чиновники себя ублажают, обеспечивая собственным персонам максимально возможный на сегодняшний день уровень комфорта за бюджетный счёт.

Отметим, что, по данным Национального бюро кредитных историй, за период со второго квартала 2016 по второй квартал 2017 года по Челябинской области средний размер микрозайма вырос, и существенно, — на 18,7%. Если год назад было 6912, то теперь — 8203. По динамике среднего размера «займа до зарплаты» Челябинская область занимает девятое место в ТОП-40 регионов страны.

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Добавим, чтобы собрать ребёнка в школу, необходимо потратить от 10 до 30 тыс. рублей. Это при средней зарплате 30,3 тыс. рублей.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, на 1 июля 2017 года объем выданных банками физическим лицам кредитов составил 11,18 трлн рублей. Это на 5% больше, чем было на 1 января. Спрос на кредиты растёт на фоне стабилизации экономики и возобновления «аппетита» у граждан к крупным покупкам. Кроме того, растут и реальные зарплаты.

При этом объём просроченной задолженности составляет 873,2 млрд рублей (почти 8% от общего количества выданных займов и кредитов.

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В среднем по России на сборы одного ребёнка в школу планируют потратить 12 тыс. 745 рублей. Это следует из опроса жителей страны, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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