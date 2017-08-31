Вашингтон, 31 августа, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В США лоббист Ринат Ахметшин, которого СМИ называют гражданином США, сохранившим российский паспорт, несколько часов давал показания под присягой по поводу прошлогодней встречи Дональда Трампа — младшего — сына президента США — с юристом из России Натальей Весельницкой, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Верещагин. Василий Васильевич. Допрос перебежчика. Около 1901

По данным издания, Ахметшин выступал 11 августа перед большим жюри спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование связей Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании в 2016 году.

Сам Ахметшин эту информацию отказался прокомментировать. При этом он отметил, что «уважительно» относится к расследованию и готов «оказать полное содействие» следователям.

Ранее в интервью СМИ Ахметшин заявлял, что не является бывшим сотрудником советской контрразведки, как о нем писали СМИ. Встреча в Нью-Йорке состоялась 9 июня 2016 года, и Ахметшин подтвердил, что присутствовал на ней.

Сын президента США также не отрицает, что встречался с юристом из России Натальей Весельницкой. Он пояснил, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о сопернице отца на выборах от Демократической партии США — Хиллари Клинтон.

Со своей стороны Весельницкая в интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на российские власти и что у нее был какой-либо компромат на Клинтон. В официальном заявлении Трамп-младший заявил, что разговор касался возможности усыновления российских детей.

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Накануне стало известно, что в закрытом режиме сенату, комиссия которого также ведет расследование якобы вмешательства России в выборы, согласился дать показания Трамп-младший. Обсуждение такой возможности шло практически на протяжении полутора месяцев.

20 июля было объявлено, что Трамп-младший выступит перед юридическим комитетом Сената. При этом уточнялось, что на слушаниях, помимо главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, будет присутствовать глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Ранее Россия неоднократно запрашивала у Интерпола объявление его в международный розыск, в РФ его обвиняют в мошенничестве и налоговых преступлениях.

Весельницкая утверждает, что главной темой её беседы с сыном президента США было дело небезызвестного в России британского финансиста-мошенника Уильяма Браудера, о котором она хотела сообщить данные, «лично полученные в ходе расследования».

По её словам, компания Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, уклонялась от уплаты налогов в России, а также финансировала Демократическую партию США. Что касается Манафорта, пишет Politico, то он также присутствовал на встрече в июле и намерен предоставить все имеющиеся у него, в том числе и письменные, данные по этим переговорам.

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Напомним, что антироссийская истерия в США, как назвали это явление сами американские политики, началась во время предвыборной президентской гонки, ее развязали демократы и их кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон. С помощью этой кампании они хотели дискредитировать республиканского кандидата Дональда Трампа.

В частности, демократы утверждали, что Трамп связан некими «тайными связями» с российскими спецслужбами, а сами эти спецслужбы беззастенчиво вмешались в американские выборы, что предопределило поражение Клинтон.

Никаких реальных доказательств этим бредовым обвинениям до сих пор не представлено, однако расследования ведут комиссии Сената и Конгресса и целый спецпрокурор, а после встреч с послом РФ Сергеем Кисляком из-за нападок СМИ в отставку подал советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

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Кроме того, генеральный прокурор США Джефф Сешнс аналогичным образом оказался под подозрением. В результате Кисляка стали называть в США едва ли не ключевой фигурой «вмешательства России» в выборы в США.