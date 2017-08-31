Красноярск, 31 августа, 2017, 09:41 — ИА Регнум. То, что действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов решил принять участие в предстоящем конкурсе по выборам градоначальника, неожиданностью не стало. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил первый секретарь крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв, комментируя информацию о единогласном решении президиума регионального политсовета «Единой России» поддержать Акбулатова как будущего кандидата на пост мэра Красноярска.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

«Это было понятно изначально. Власть всегда пытается «играть втёмную», хотя её решения достаточно предсказуемы. Я так понимаю, что в сложившейся ситуации для краевой власти выгоден именно Эдхам Акбулатов, которого можно назвать неким таким солдатом, служакой, готовым выполнять указания вышестоящего начальства, нежели играть самостоятельную политическую роль. То, что власти всё-таки остановились на кандидатуре Акбулатова, вполне предсказуемо. Лучше иметь в столичном городе хорошего исполнителя, чем самостоятельную политическую фигуру», — считает Селезнёв.

По его словам, то, что сейчас происходит, нельзя назвать выборами.

«Я считаю, что все явления нужно называть своими словами. Это, безусловно, никакой не выбор, а номенклатурное назначение главы города. Даже Виктор Толоконский, фактически безальтернативная фигура, в 2014 году всё-таки прошёл через праймериз, где, конечно же, победил. Здесь даже такой процедуры, как праймериз, партия, судя по последним новостям, не собирается проводить. То есть, по сути, несколько краевых начальников собрались и решили, что будет так. Поэтому в данной ситуации говорить о некой конкуренции было бы смешно. Все процедуры, которые будут происходить, являются всего лишь имитацией демократических процедур. С моей точки зрения, надо было бы поступить честнее. Просто указом губернатора назначить градоначальника, и жителям Красноярска с этим как-то дальше жить», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, 30 августа стало известно, что «Единая Россия» поддержит Эдхама Акбулатова как будущего кандидата на должность главы Красноярска.

В реготделении «Единой России» ИА REGNUM сообщили, что Акбулатов заявил о своей готовности принять участие в предстоящем конкурсе.

«После заинтересованного открытого разговора президиум единогласно принял решение поддержать Эдхама Акбулатова как будущего кандидата на должность главы Красноярска», — говорится в сообщении пресс-службы краевого отделения «ЕР».

При этом Акбулатову поручили провести «публичные отчетные мероприятия о результатах работы за прошедшие пять лет, а также широкое общественное обсуждение планов социально-экономического развития Красноярска на 2018−2022 годы».

«Напомню, что именно наш кандидат — Эдхам Шукриевич Акбулатов — одержал убедительную победу на выборах главы Красноярска пять лет назад. За это время сделано очень многое, Эдхам Акбулатов зарекомендовал себя как опытный управленец и хозяйственник. Поэтому именно его кандидатуру, в случае выдвижения, мы и будем поддерживать всеми законными способами», — заявил секретарь красноярского отделения «Единой России» Алексей Додатко.

В пресс-службе реготделения «ЕР» при этом подчеркнули, что в состав президиума регионального политсовета входят «известные и влиятельные политики», такие как губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель Законодательного собрания Александр Усс, первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко и другие.

Не стала неожиданностью новость о поддержке Акбулатова и для руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова. Он отметил, что ранее губернатор Красноярского края неоднократно говорил, что будет поддерживать и предлагать кандидатуру Эдхама Акбулатова.

«Мне не совсем понятна логика одобрения кандидатуры президиумом. Мы привыкли к тому, что «Единая Россия» применяет процедуру праймериз для отбора кандидатов на различные выборные должности. В том числе, когда были губернаторские выборы, состоялось предварительное голосование, и было несколько кандидатов. Поэтому такое, можно сказать, кулуарное решение меня удивило», — сказал Глисков.

Что касается итогов голосования, их, по его мнению, предсказать сложно.

«Всем известно, что состав городского совета Красноярска достаточно непростой. Из 36 депутатских мест на сегодняшний день занято только 30, а для принятия решения нужно не менее половины голосов от установленной численности. Учитывая, что ни одна партия сегодня внятного большинства в горсовете не имеет, это будет непростое голосование, которое может закончиться с любым итогом. Это в том числе зависит и от того, какие альтернативные кандидатуры появятся», — подытожил парламентарий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2012 года Эдхам Акбулатов выиграл выборы мэра Красноярска, набрав 69,37% голосов (106 344) при явке порядка 20%.

В декабре 2014 года прямые выборы мэров в Красноярском крае были отменены. Теперь главу муниципального образования избирает представительный орган из числа кандидатов, предложенных специальной конкурсной комиссией.

В июне 2017 года Красноярский горсовет сообщил, что утвердил правила проведения конкурса по отбору кандидатур на должность градоначальника. Согласно проекту, конкурс по отбору кандидатур назначается городским советом. Конкурсная комиссия должна состоять из десяти человек, пятеро из которых назначаются горсоветом, ещё пятеро — губернатором Красноярского края.