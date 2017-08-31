Москва, 31 августа, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в отеле Four Seasons, объяснил выстрелы проверкой оружия и назвал их «досадной оплошностью», сообщает 31 августа «Коммерсантъ».

Geoffrey Fairchild Стрельба

По версии Джабраилова, отдыхая в номере отеля, он решил проверить боевой пистолет Ярыгина, которым был награждён приказом возглавлявшего на тот момент МВД Рашида Нургалиева. Но так как опыта обращения с оружием у него не было, то он случайно несколько раз выстрелил вверх. Позже свои выстрели в потолок он назвал «досадной оплошностью».

Однако самих выстрелов никто из сотрудников отеля не слышал. Охрана, увидев по камерам, как в лифт на шестом этаже входит мужчина с пистолетом в руке, вызвала наряд полиции из ближайшего отдела.

«Когда стражи порядка потребовали сдать оружие, он почему-то заявил, что «без боя не сдастся». До кровопролития, к счастью, не дошло — постояльца все же уговорили разоружиться, а затем положили его на пол, сковав наручниками», — говорится в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 30 августа в отеле Four Seasons, находящемся недалеко от входа на Красную площадь, прогремели выстрелы. Постоялец номера 633 стоимость 150 тыс. рублей устроил стрельбу, о чём в 04:00 (мск) охрана гостиницы сообщила в полицию. Прибывшие на место полицейские установили, что стрельбу устроил бывший сенатор.

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По данному факту, в результате которого никто не пострадал, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе осмотра номера полицейскими были обнаружены следы пуль на потолке, а также спиртное и белый порошок, образцы которого отправили на экспертизу.

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Предположительно, постоялец устроил стрельбу после того, как заказанный им в номер ужин принесла горничная, а не официант. В итоге Джабраилова выпустили под подписку о невыезде.

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