Москва, 31 августа, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Западный культурный мейнстрим кардинально поменял направление своего движения в сторону, которая несовместима с жизнью как таковой, провозгласив смерть всего, на что ранее он сам же опирался. В таких условиях мы имеем дело уже с абсолютно иным Западом, и российским западникам нужно срочно определиться, в чем содержание их западничества, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 30 августа в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».

ИА Красная Весна Сергей Кургинян на 1-м канале

"Запад задал неожиданно очень странный мейнстрим после разрушения Советского Союза. Очень странное новое направление. Он шел сюда, и вдруг он повернул даже не на девяносто градусов, а больше, и пошел в совершенно другом направлении. Это, конечно, и конец истории Фукуямы, и конец искусства Данто, но это и другое. Это конец семьи — постсемья. Что это такое, вся эта ювенальная юстиция и все прочее? Это фактическое разрушение семьи, когда стоит гомосексуальная пара, а рядом дети…» — заявил политолог.

По его мнению, дело не в отдельных тенденциях в сфере культуры или семьи, речь идет о целостной концепции «смерти» всех аспектов человеческого бытия и расчеловечивания человека, целенаправленно осуществляемой неким субъектом в совершенно определённых целях.

«А дальше прямо говорят: «смерть морали», Ницше сказал: «смерть бога». Значит, смерть бога, смерть метафизики, смерть семьи, смерть морали, смерть культуры, дальше начинается смерть права. Дальше Киссинджер говорит: «Смерть Вестфальской системы», то есть — смерть национального государства. Оказывается, что все институты, которые только существуют, стремятся разрушить, во имя чего?» — задается вопросом лидер движения «Суть времени».

Кургинян уверен, что речь в данном случае идет об однозначно посткапиталистических силах, отрицающих все то, что было в капиталистическую эпоху. А значит, российской западнической элите, которая на алтарь построения капитализма в России положила Советский Союз, нужно определиться с тем, куда она желает двигаться.

«Какая-то совершенно новая сила, как ее ни назовите: посткапиталистическая элита, глобальное информационное общество или, как еще говорят, «буржуазная богема» (Бобо)… вот эта сила не капиталистическая. Что Энгельс сказал? «Происхождение семьи, частной собственности и государства»… Нет семьи, нет преемственности, что такое частная собственность в ее отсутствии? И тогда возникает вопрос к нашим западникам: а вы, собственно, за какой Запад? За тот, который шел сюда, или за тот, который повернул сюда?» — описал политолог вызов, стоящий перед российской элитой.

При этом все эти заигрывания со смертью культуры, как отмечает Кургинян, имеют под собой совершенно определенные корни.

«Объявлена тотальная война ценностям. И тот же самый режиссер, который выпускает на сцену массу голых людей, убивая весь смысл произведения… он же говорит: «Когда я слышу слово «духовность», я хочу схватиться за пистолет». Вам это ничего не напоминает?» — заявил эксперт, указывая на очевидный парафраз элитного нацистского драматурга Ганса Йоста, в чьей пьесе звучат слова «Когда я слышу слово «культура»… я снимаю с предохранителя свой браунинг!»

Как и в свое время нацисты, новая посткапиталистическая элита хочет построить мир предельной несвободы, где не будет места ни любви, ни морали, ни человеку в классическом его понимании.

«А что это за мир, в котором ко всем этим «концам», если верить постмодернистам, добавляется конец проекта «Человек», то есть человека, смерть гуманизма? Какой страшный порядок выстраивается… где-то в конце? Это такая империя низа, империя абсолютной антидуховности, империя антисемьи, это мир, в котором нет любви — ад на Земле», — подвел итог Сергей Кургинян.

В эфире телепередачи Кургинян также провел грань между пусть даже спорным и неоднозначным постмодернистском, но все же искусством, и смертью искусства как новым мейнстримом нынешнего Запада.