Москва, 31 августа, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В России за неделю (22−28 августа) дефляция составила 0,2%. Такого недельного снижения цен не наблюдалось последние 10 лет. С начала августа цены упали на 0,4%, сообщили в Росстате.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна Экономика России

С начала 2017 года цены выросли на 1,9% (в августе 2016 года: — 0%, с начала года — на 3,9%).

За неделю цены упали на плодоовощную продукцию на 3%, в том числе на картофель — 7,3%, капусту белокочанную, лук, морковь и помидоры — 4,7−6,8%. Но на 0,4% подорожали огурцы.

Сахар-песок стал дешевле на 1,5%, баранина, рыба мороженая, яйца куриные, крупа гречневая — на 0,2−0,7%.

Одновременно цены на масло сливочное и молоко стерилизованное увеличились на 0,2%.

Без изменений остались цены на бензин автомобильный и дизельное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, недельная дефляция в России фиксировалась с конца июля. Три недели подряд она держалась на уровне 0,1%, а на предыдущей неделе 14−21 августа она оказалась нулевой.

В 2016 году Росстат дважды сообщалось о недельной дефляции — в последнюю неделю июля и в первую неделю августа.

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Напомним, с начала 2017 года в России было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%. В июне она подскочила до 0,6%, а в июле упала до 0,1%.

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