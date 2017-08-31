Чита, 31 августа, 2017, 07:56 — ИА Регнум. В Каларском районе Забайкалья началась операция по поиску туристической группы из Москвы. Об этом сообщает 31 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР В тумане

Путешественники пропали во время сплава по горным рекам хребта Кодар. Перед тем, как выйти на маршрут, руководитель группы прошел регистрацию в администрации района, сообщив в том числе дату окончания похода и точку, откуда туристы должны будут отправиться домой.

В назначенное время туристы не сели в поезд на указанной ими станции, связаться с ними по телефону не удалось. Информация об этом была передана в МЧС, организованы поиски.

Отмечается, что маршрут группы пролегал в труднодоступной местности, туристы должны были преодолеть около 300 км. Поиск с земли крайне затруднен, ожидается прибытие из Иркутска вертолета Ми-8 Красноярского авиационного центра МЧС России.

С помощью вертолета спасатели планируют обследовать объекты, которые собирались посетить туристы.

В ведомстве также напомнили, что именно регистрация туристических групп позволяет определить район поисков в случае, если путешественники не выходят на связь. Проходить ее нужно в территориальных органах МЧС России или единых дежурно-диспетчерских службах муниципалитетов.

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