Киев, 31 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность фактом выдворения иностранных журналистов из Украины, об этом он сообщил в письме к главе МИД Украины Павлу Климкину.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

«Выдворение журналистов или запрет их въезда на Украину — тревожащие и чрезмерные меры, тем более, если такие меры недостаточно прозрачны и не могут быть оспорены», — заявил Дезир.

Он также напомнил, что страны ОБСЕ взяли на себя обязательство способствовать работе журналистов на территории других государств-членов ОБСЕ.

Поводом для очередного обращения ОБСЕ к МИД Украины стало задержание в Киеве журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой. В комментарии пресс-секретаря СБУ журналистка была выслана из страны «за позор Украины».

Дезир указывает в письме, что инцидент с Курбатовой не является единственным.

Читайте также: За «вред и пропаганду»: журналистку Курбатову выдворили с Украины

26 июля сотрудники СБУ задержали и депортировали журналистку ВГТРК Марию Князеву, которой запретили въезд в страну по причине «предвзятого освещения ситуации в Украине».

14 августа журналистку Тамару Нерсесьян обвинили в нанесении ущерба национальным интересам Украины и установили запрет на въезд в страну на три года.

25 августа СБУ отказала в регистрации двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру. Служба безопасности запретила им въезжать в страну в течение трех лет из-за «деятельности, направленной против национальных интересов Украины».

Читайте также: Посольство РФ направило ноту в МИД Украины в связи с похищением журналистки

Арлем Дезир призвал власти Украины воздержаться от ненужных ограничений, связанных с работой иностранных журналистов, и тем самым прекратить нарушения обязательства ОБСЕ в отношении свободы СМИ.