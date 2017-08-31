Нью-Йорк, США, 31 августа, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.

eugeniu Теннисный корт

В матче второго круга Макарова одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки, посеянной на турнире под 5-м номером. Матч, продолжавшийся 2 часа 20 минут, завершился со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1.

За весь матч Макарова реализовала 6 брейк-пойнтов, сделал три эйса и допустила три двойные ошибки. Возняцки пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и дважды смогла взять подачу соперницы.

В третьем круге турнира Макарова сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро.

Напомним, открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

US Open-2017. Женщины. 2-й круг.

Екатерина Макарова (Россия) — Каролина Возняцки (Дания, 5) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:1