Багдад, 31 августа, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Глава управления международных отношений Регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа заявил, что независимость Иракского Курдистана не повлияет на борьбу с терроризмом, сообщает 31 августа Kurdistan.ru.

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Курдистан хочет продолжать активную борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместно с соседними государствами, подчеркнул Мустафа.

В этой связи политик убежден, что референдум о независимости в регионе не повлияет на данный процесс.

Мустафа отметил, что Курдистан будет дружественным соседом Ирака и других государств, после объявления о независимости. Также Эрбиль хочет взять на себя роль гаранта стабильности в регионе.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане пройдет референдум о независимости, по его итогам может быть объявлено о выходе региона из состава Ирака.

Курдский народ разделен между четырьмя государствами: Ирак, Иран, Сирия, Турция. Иракские курды проделали большой путь на пути к обретению независимости, в настоящее время Иракский Курдистан обладает широкой автономией в составе Ирака, имеет собственную армию, а также экспортирует нефть.