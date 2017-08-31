Париж, 31 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Париж запустил диалог между гражданскими обществами Франции и России, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон после переговоров, прошедших 29 августа, с президентом России Владимиром Путиным, сообщает французское издание Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Таким образом, Макрон обозначил некое «сближение» позиций России и Франции, заявив, что Париж запустил «диалог с Россией» и «между гражданскими обществами» во время встречи с президентом России в конце мая 2017 года.

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Однако, в чем реально произошло сближение — это только «по политике в области климата», сказал Макрон. По его словам, по вопросу Украины у двух стран «абсолютное разногласие», а по Сирии обе страны «смогут получить точки сближения», если Путин «поможет продвигаться вперед» Макрону по вопросу химического оружия и гуманитарных отношений.

Это не первые громкие заявления президента Франции, ничем особенно не подкрепленные. Так, в первом большом интервью Макрон заявил, что он начнет французский Ренессанс, за которым последует Возрождение Европы, а Франция станет лидером Евросоюза.

Также Макрон неоднократно отмечал, что намерен выстраивать диалог с Россией, одновременно при этом поддерживая «территориальную независимость Украины», не признавая «аннексию Крыма» и называя Россию «агрессором». А в ходе встречи в июне с президентом Украины Петром Порошенко, французский лидер и вовсе предложил некую «формулу Макрона», которая якобы должна решить все проблемы в Донбассе.

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Таким образом, единственной реальной точкой сближения между Россией и Францией, действительно, остается «политика в области климата».