Москва, 31 августа, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию «Башнефти» в 2014 году способом незаконного вывода активов. Об этом, как пишут «Известия», говорится в решении суда.

Black Pilot АЗС «Башнефть» в Уфе

«Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации (реорганизацию «Башнефти» в 2014 г. провели бывшие собственники АФК «Система» и «Система-Инвест») представляет собой способ вывода активов из «Башнефти», поскольку условия реорганизации, в результате которой «Башнефти» были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков», — отмечается в решении арбитража.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа Арбитражный суд Башкирии принял решение взыскать с АФК «Система» 136 млрд рублей в пользу компании «Башнефть» по иску госкопрорпации «Роснефть», которая владеет «Башнефтью».

ОАО «НК «Башнефть» перешло от АФК «Система» к государству в декабре 2014 года. В ноябре 2016 года «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» с согласия властей.

Читайте также: АФК «Система» объявила технический дефолт по кредитам

Читайте также: Названа сумма взыскания с АФК «Система» по иску «Роснефти»