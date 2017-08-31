Москва, 31 августа, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Цена на Brent 30 августа находилась в боковом тренде до выхода данных минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Schmucki Нефть

Согласно еженедельным данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 августа, снизились на 5,4 млн до 457,8 млн баррелей (прогноз был — 1,908 млн баррелей).

Запасы бензина в США не изменились за неделю и составили 229,9 млн баррелей (прогноз был — 0,989 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 0,7 млн до 149,2 млн баррелей (прогноз был — 0,846 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 2 тыс., до 9,53 млн баррелей в сутки.

Запасы снизились, но по другим показателям данные оказались слабыми. Цена на нефть упала до $50,47. Тут сложно сказать, на что опирались больше трейдеры, фундаментальные факторы или технические.

Опасения, что после урагана «Харви» общий объем нефтепереработки в США уменьшился приблизительно на 2,3 млн баррелей в день, могли спровоцировать их закрывать длинные позиции, но после пробоя уровня $51,20 сработали защитные стопы, которые столкнули цену ниже.

Техническая картина стала медвежьей. Чтобы она стала опять бычьей, покупателям нужно вернуть цену за $51,40. Для покупателей ключевой поддержкой является уровень $50. Если он не устоит, вот тогда продавцы отгонят покупателей к уровню $47,70.

Беспокоиться по поводу снижения объемов нефтепереработки не стоит. Спекулянты ураган «Харви» используют для того, чтобы потом купить фьючерсы на нефть дешевле. Ведь сейчас сокращаются запасы нефтепродуктов, которые потом придется восполнять.

Напомним, 30 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,19%, до $50,86 за баррель, WTI — на 1,03%, до $45,96 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 49,43 за баррель.

Читайте также: Нефть получает сигналы к росту