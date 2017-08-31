Вашингтон, 31 августа, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Общее число американских военнослужащих в Афганистане — примерно 11 тыс. человек. Об этом в ходе брифинга заявил директор объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Маккензи пояснил, что цифра в 11 тыс. человек получена в соответствии с «новой упрощенной методологией учета». Он также напомнил, что ранее Пентагон говорил о 8,4 тыс. военнослужащих США в Афганистане.

Генерал отметил, что при подсчете учтены военнослужащие, которые помогают готовить местные силы безопасности Афганистана и контртеррористические силы по обеспечению операций. Он добавил, что численность американского контингента может несколько измениться в соответствии с новой стратегией США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил об отправке в Афганистан еще 4 тыс. военнослужащих. Он также сообщил о намерении продолжать войну в исламской республике и «бороться до победы».

Американскую военную операцию в Афганистане Трамп назвал её частью борьбы с международным терроризмом. Он пояснил, что поспешный вывод американских войск из Афганистана оставит там вакуум, который заполнят собой исламские экстремисты.

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