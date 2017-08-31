Москва, 31 августа, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 31 августа открылись снижением по доллару и евро. Рубль подорожал к иностранным валютам на возобновившемся росте к рисковым активам, которым он является, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Несмотря на агрессивные заявления Пхеньяна, напряжение вокруг Северной Кореи ослабло. Совет Безопасности ООН признал запуски ракет угрозой всему миру, однако не стал вводить новых санкций в отношении КНДР. В связи с этим инвесторы стали выходить из защитных активов (облигаций, швейцарского франка, иены и золота), что привело к укреплению российской валюты. Курс доллара снизился до 58,33 рубля, курс евро — до 69,47 рубля.

Дополнительную поддержку рублю оказал Минфин РФ. Ведомство 30 августа успешно разместило облигации федерального займа двух выпусков в полном объеме на 35,6 млрд руб. при совокупном спросе 96,5 млрд рублей.

Стоит отметить, рубль укрепился на дорожающем долларе на рынке Форекс и дешевеющей нефти. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена на нефть понизилась на 2,19%, до $50,86 за баррель, WTI — на 1,03%, до $45,96 за баррель. Трейдеры опасаются, что после урагана «Харви» общий объем нефтепереработки в США уменьшился приблизительно на 2,3 млн баррелей в день.

Сегодня, 31 августа, за баррель Brent дают $50,75. В первой половине дня укрепление доллара продолжится, поэтому на восстановление цен на нефть рассчитывать не приходится. Курс доллар/рубль по итогам дня сохранит позиции около отметки 58,50 рубля.

Если повышение нефтяных котировок будет быстрым, то тогда в этом случае можно рассмотреть падение курса доллара до 58,17 рубля (маловероятно). По паре евро/рубль на открытии ожидается падение до 69,40 рубля и восстановление цены в район 69,70 рубля.

Напомним, 30 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 28 коп. (-0,47%), до 58,56 руб., курс евро — на 80 коп. (-1,13%), до 69,63 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (+3,12%), евро/рубль — 316,4 млн евро (-3,09%).

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