Нью-Йорк, США, 31 августа, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.

Basheer Tome Теннисный матч

В матче второго круга Шарапова одержала победу представительницей Венгрии Тимей Бабош. Матч, продолжавшийся 2 часа 19 минут, завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

В первом сете Шарапова уступила тай-брейке, однако сумела уверенно победить в двух оставшихся партиях. Российская теннисистка реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов, 12 раз подала навылет и допустила 6 двойных ошибок. На счету Бабош одна двойная ошибка и 4 брейка из 10.

В третьем круге турнира Шарапова встретится с американской теннисисткой Софьей Кенин, которая в трех сетах одержала победу над своей соотечественницей Сачией Викери.

Напомним, Мария Шарапова смогла принять участие в турнире благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов. В первом круге она победила вторую ракетку мира Симону Халеп.

Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

US Open-2017. Женщины. 2-й круг.

Мария Шарапова (Россия, WC) — Тимя Бабош (Венгрия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:1